Precio de Opulous hoy

El precio actual de Opulous (OPUL) hoy es $ 0, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OPUL a USD es $ 0 por OPUL.

Opulous actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,666, con un suministro circulante de 500.00M OPUL. Durante las últimas 24 horas, OPUL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OPUL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +13.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.54.

Información del mercado de Opulous (OPUL)

Cap de mercado $ 78.67K$ 78.67K $ 78.67K Volumen (24H) $ 7.54$ 7.54 $ 7.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.67K$ 78.67K $ 78.67K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Opulous es de $ 78.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.54. El suministro circulante de OPUL es de 500.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.67K.