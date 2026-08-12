Precio de Ooki hoy

El precio actual de Ooki (OOKI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OOKI a USD es $ 0 por OOKI.

Ooki actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,366, con un suministro circulante de 8.94B OOKI. Durante las últimas 24 horas, OOKI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.060539, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OOKI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ooki (OOKI)

Cap de mercado $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Suministro de Circulación 8.94B 8.94B 8.94B Suministro total 5.725168700835789e+15 5.725168700835789e+15 5.725168700835789e+15

La capitalización de mercado actual de Ooki es de $ 23.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OOKI es de 8.94B, con un suministro total de 5.725168700835789e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.37K.