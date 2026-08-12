Precio de Omni hoy

El precio actual de Omni (OMNI) hoy es $ 0, con una variación del 4.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OMNI a USD es $ 0 por OMNI.

Omni actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,679, con un suministro circulante de 999.82M OMNI. Durante las últimas 24 horas, OMNI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00405074, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OMNI experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +6.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Omni (OMNI)

Cap de mercado $ 88.68K$ 88.68K $ 88.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.70K$ 88.70K $ 88.70K Suministro de Circulación 999.82M 999.82M 999.82M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Omni es de $ 88.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OMNI es de 999.82M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.70K.