Información del precio (USD) de Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.181056 $ 0.181056 $ 0.181056 24H Mín $ 0.445233 $ 0.445233 $ 0.445233 24H Máx 24H Mín $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 24H Máx $ 0.445233$ 0.445233 $ 0.445233 Máximo Histórico $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Precio más bajo $ 0.181056$ 0.181056 $ 0.181056 Cambio de Precio (1H) +1.29% Cambio de Precio (1D) -17.85% Cambio de Precio (7D) -32.65% Cambio de Precio (7D) -32.65%

El precio en tiempo real de Ninjas in Pyjamas (DOJO) es de $0.365746. Durante las últimas 24 horas, DOJO se ha operado entre un mínimo de $ 0.181056 y un máximo de $ 0.445233, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DOJO es de $ 1.56, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.181056.

En términos de rendimiento a corto plazo, DOJO ha cambiado en un +1.29% en la última hora, -17.85% en 24 horas y -32.65% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Cap de mercado $ 202.23K$ 202.23K $ 202.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suministro de Circulación 549.14K 549.14K 549.14K Suministro total 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ninjas in Pyjamas es de $ 202.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOJO es de 549.14K, con un suministro total de 5000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84M.