Precio de MegaETH hoy

El precio actual de MegaETH (MEGA) hoy es € 0.03317, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEGA a EUR es € 0.03317 por MEGA.

MegaETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MEGA. Durante las últimas 24 horas, MEGA cotiza entre € 0.03308 (bajo) y € 0.03719 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MEGA experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -7.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.77K.

Información del mercado de MegaETH (MEGA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 70.77K€ 70.77K € 70.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 331.70M€ 331.70M € 331.70M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública MEGAETH

La capitalización de mercado actual de MegaETH es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.77K. El suministro circulante de MEGA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 331.70M.