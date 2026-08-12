Precio de MegaETH(MEGA)
El precio actual de MegaETH (MEGA) hoy es € 0.03317, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEGA a EUR es € 0.03317 por MEGA.
MegaETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MEGA. Durante las últimas 24 horas, MEGA cotiza entre € 0.03308 (bajo) y € 0.03719 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, MEGA experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -7.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.77K.
MEGAETH
La capitalización de mercado actual de MegaETH es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.77K. El suministro circulante de MEGA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 331.70M.
-0.22%
-0.53%
-7.69%
-7.69%
Siga los cambios de precios de MegaETH para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000152
|-0.53%
|30 Días
|€ -0.0136
|-29.08%
|60 Días
|€ -0.01734
|-34.33%
|90 Días
|€ -0.06793
|-67.20%
Hoy, MEGA registró un cambio de € -0.000152 (-0.53%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0136 (-29.08%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, MEGA experimentó un cambio de € -0.01734 (-34.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.06793 (-67.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de MegaETH (MEGA)?
Consulta la página Historial de precios de MegaETH ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de MegaETH, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de MEGA: alcista, alcista 60% | bajista 40%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
MEGA_USDT se encuentra operando por encima del sistema de pivotes en el período de 4 horas. El precio actual, 0,03704, está situado por encima del nivel de resistencia R2, ubicado en 0,03697. El precio ha superado el centro del rango (pivot) en 0,03638 y se ha mantenido estable por encima del grupo de medias móviles a corto plazo. La estructura alcista permanece intacta. Por debajo, los niveles S1 y S2 constituyen referencias para posibles retestes. El mercado se encuentra en una fase de extensión alcista. El conjunto de medias móviles MA y EMA muestra una configuración de compra de nivel 1-2. Las medias móviles de corto plazo han cruzado al alza por encima de las de largo plazo. El indicador MACD ha formado una señal de cruce alcista, con la dirección del impulso apuntando hacia el área alcista. El índice RSI se sitúa en un rango neutral, sin señales claras de divergencia entre los indicadores rápidos y lentos. La volatilidad se mantiene en niveles normales, mientras que el impulso comprador se está liberando de manera concentrada. Por ahora, no se observa una presión vendedora significativa capaz de ejercer una resistencia efectiva. Los indicadores técnicos están en sintonía y respaldan la tendencia alcista. El nivel clave cercano es la resistencia R2, ubicada en 0,03697, aproximadamente un 0,9% por encima del precio actual. Una ruptura por encima de este nivel abriría un espacio alcista adicional. El primer soporte inferior se encuentra en el nivel R1 convertido en soporte, en 0,03667, aproximadamente un 1,0% por debajo del precio actual. Un soporte más sólido se sitúa en el centro del rango, en 0,03638, a unos 1,8% del precio actual. A mayor distancia, como referencia, el nivel S1 se ubica en 0,03608. La distribución de los niveles de soporte y resistencia resulta clara, y el precio sigue avanzando siguiendo su trayectoria prevista.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de MegaETH podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con MegaETH? Comprar MEGA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar MegaETH. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de MegaETH (MEGA).
Poseer MegaETH te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar MegaETH (MEGA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
MegaETH es una blockchain compatible con EVM que lleva por primera vez al mundo cripto un rendimiento en tiempo real al nivel de Web2. Su objetivo es llevar el rendimiento hasta los límites del hardware, cerrando la brecha entre las blockchains y los servidores tradicionales de computación en la nube.
MegaETH ofrece varias características distintivas, entre ellas una alta capacidad de procesamiento de transacciones, abundante capacidad de cómputo y, de forma más destacada, tiempos de respuesta de nivel milisegundo incluso bajo cargas elevadas. Con MegaETH, los desarrolladores pueden crear e integrar las aplicaciones más exigentes sin limitaciones.
Para conocer MegaETH más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de MEGA con apalancamiento. Explora el trading de futuros MEGAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MegaETH en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.