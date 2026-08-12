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El precio actual de MegaETH hoy es 0.03317 EUR. La capitalización de mercado de MEGA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MEGA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de MegaETH hoy es 0.03317 EUR. La capitalización de mercado de MEGA es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MEGA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de MegaETH(MEGA)

Precio en vivo de 1 MEGA en EUR:

€0.0285348
€0.0285348€0.0285348
-0.53%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de MegaETH (MEGA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:13:07 (UTC+8)

Precio de MegaETH hoy

El precio actual de MegaETH (MEGA) hoy es € 0.03317, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEGA a EUR es € 0.03317 por MEGA.

MegaETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- MEGA. Durante las últimas 24 horas, MEGA cotiza entre € 0.03308 (bajo) y € 0.03719 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, MEGA experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -7.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.77K.

Información del mercado de MegaETH (MEGA)

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€ 70.77K
€ 70.77K€ 70.77K

€ 331.70M
€ 331.70M€ 331.70M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MEGAETH

La capitalización de mercado actual de MegaETH es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.77K. El suministro circulante de MEGA es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 331.70M.

Historial de precios de MegaETH EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.03308
€ 0.03308€ 0.03308
24H Mín
€ 0.03719
€ 0.03719€ 0.03719
24H Máx

€ 0.03308
€ 0.03308€ 0.03308

€ 0.03719
€ 0.03719€ 0.03719

--
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--
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-0.22%

-0.53%

-7.69%

-7.69%

Historial de precios de MegaETH (MEGA) en EUR

Siga los cambios de precios de MegaETH para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000152-0.53%
30 Días€ -0.0136-29.08%
60 Días€ -0.01734-34.33%
90 Días€ -0.06793-67.20%
Cambio de precio de MegaETH hoy

Hoy, MEGA registró un cambio de € -0.000152 (-0.53%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de MegaETH en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0136 (-29.08%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de MegaETH en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MEGA experimentó un cambio de € -0.01734 (-34.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de MegaETH en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.06793 (-67.20%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de MegaETH (MEGA)?

Consulta la página Historial de precios de MegaETH ahora.

Análisis de MegaETH

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de MegaETH, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de MegaETH: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de MEGA: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

MEGA_USDT se encuentra operando por encima del sistema de pivotes en el período de 4 horas. El precio actual, 0,03704, está situado por encima del nivel de resistencia R2, ubicado en 0,03697. El precio ha superado el centro del rango (pivot) en 0,03638 y se ha mantenido estable por encima del grupo de medias móviles a corto plazo. La estructura alcista permanece intacta. Por debajo, los niveles S1 y S2 constituyen referencias para posibles retestes. El mercado se encuentra en una fase de extensión alcista. El conjunto de medias móviles MA y EMA muestra una configuración de compra de nivel 1-2. Las medias móviles de corto plazo han cruzado al alza por encima de las de largo plazo. El indicador MACD ha formado una señal de cruce alcista, con la dirección del impulso apuntando hacia el área alcista. El índice RSI se sitúa en un rango neutral, sin señales claras de divergencia entre los indicadores rápidos y lentos. La volatilidad se mantiene en niveles normales, mientras que el impulso comprador se está liberando de manera concentrada. Por ahora, no se observa una presión vendedora significativa capaz de ejercer una resistencia efectiva. Los indicadores técnicos están en sintonía y respaldan la tendencia alcista. El nivel clave cercano es la resistencia R2, ubicada en 0,03697, aproximadamente un 0,9% por encima del precio actual. Una ruptura por encima de este nivel abriría un espacio alcista adicional. El primer soporte inferior se encuentra en el nivel R1 convertido en soporte, en 0,03667, aproximadamente un 1,0% por debajo del precio actual. Un soporte más sólido se sitúa en el centro del rango, en 0,03638, a unos 1,8% del precio actual. A mayor distancia, como referencia, el nivel S1 se ubica en 0,03608. La distribución de los niveles de soporte y resistencia resulta clara, y el precio sigue avanzando siguiendo su trayectoria prevista.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para MegaETH

Predicción del precio de MegaETH (MEGA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de MEGA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de MegaETH (MEGA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de MegaETH podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará MegaETH en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de MEGA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de MegaETH.

Cómo comprar e invertir MegaETH en España

¿Listo para empezar con MegaETH? Comprar MEGA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar MegaETH. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de MegaETH (MEGA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará MegaETH instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar MegaETH (MEGA)

¿Qué puedes hacer con MegaETH?

Poseer MegaETH te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar MegaETH (MEGA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es MegaETH (MEGA)

MegaETH es una blockchain compatible con EVM que lleva por primera vez al mundo cripto un rendimiento en tiempo real al nivel de Web2. Su objetivo es llevar el rendimiento hasta los límites del hardware, cerrando la brecha entre las blockchains y los servidores tradicionales de computación en la nube.

MegaETH ofrece varias características distintivas, entre ellas una alta capacidad de procesamiento de transacciones, abundante capacidad de cómputo y, de forma más destacada, tiempos de respuesta de nivel milisegundo incluso bajo cargas elevadas. Con MegaETH, los desarrolladores pueden crear e integrar las aplicaciones más exigentes sin limitaciones.

MegaETH Recurso

Para conocer MegaETH más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial MegaETH
Explorador de bloques

Categoría :

Elon Musk-InspiredEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre MegaETH

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:13:07 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para MegaETH (MEGA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre MegaETH

MEGA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de MEGA con apalancamiento. Explora el trading de futuros MEGAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera MegaETH (MEGA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MegaETH en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MEGA/USDC
€0.0284832
€0.0284832€0.0284832
-0.54%
1.67M (USDT)
MEGA/USDT
€0.0285434
€0.0285434€0.0285434
-0.27%
2.04M (USDT)

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-32.27%

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TOFU Story

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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