Precio de Never Goon hoy

El precio actual de Never Goon (GOON) hoy es $ 0, con una variación del 69.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOON a USD es $ 0 por GOON.

Never Goon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 107,150, con un suministro circulante de 999.12M GOON. Durante las últimas 24 horas, GOON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOON experimentó un cambio de -2.42% en la última hora y de +48.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.92K.

Información del mercado de Never Goon (GOON)

Cap de mercado $ 107.15K$ 107.15K $ 107.15K Volumen (24H) $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 107.15K$ 107.15K $ 107.15K Suministro de Circulación 999.12M 999.12M 999.12M Suministro total 999,117,174.892433 999,117,174.892433 999,117,174.892433

La capitalización de mercado actual de Never Goon es de $ 107.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.92K. El suministro circulante de GOON es de 999.12M, con un suministro total de 999117174.892433. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.15K.