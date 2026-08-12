Precio de MUNTZE hoy

El precio actual de MUNTZE (MUNTZE) hoy es $ 0, con una variación del 1.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUNTZE a USD es $ 0 por MUNTZE.

MUNTZE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,885.27, con un suministro circulante de 965.79M MUNTZE. Durante las últimas 24 horas, MUNTZE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MUNTZE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MUNTZE (MUNTZE)

Cap de mercado $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.52K$ 18.52K $ 18.52K Suministro de Circulación 965.79M 965.79M 965.79M Suministro total 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

La capitalización de mercado actual de MUNTZE es de $ 17.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUNTZE es de 965.79M, con un suministro total de 999990898.960216. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.52K.