Precio de MOONBASE hoy

El precio actual de MOONBASE (MOONBASE) hoy es $ 1.27, con una variación del 11.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOONBASE a USD es $ 1.27 por MOONBASE.

MOONBASE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,379, con un suministro circulante de 53.67K MOONBASE. Durante las últimas 24 horas, MOONBASE cotiza entre $ 1.13 (bajo) y $ 1.46 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.559647.

En el corto plazo, MOONBASE experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +5.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.74K.

Información del mercado de MOONBASE (MOONBASE)

Cap de mercado $ 68.38K$ 68.38K $ 68.38K Volumen (24H) $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.48K$ 88.48K $ 88.48K Suministro de Circulación 53.67K 53.67K 53.67K Suministro total 60,895.867884558786 60,895.867884558786 60,895.867884558786

La capitalización de mercado actual de MOONBASE es de $ 68.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.74K. El suministro circulante de MOONBASE es de 53.67K, con un suministro total de 60895.867884558786. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.48K.