Precio de Monkey Cult hoy

El precio actual de Monkey Cult (MOLT) hoy es $ 0, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOLT a USD es $ 0 por MOLT.

Monkey Cult actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 247,783, con un suministro circulante de 999.99M MOLT. Durante las últimas 24 horas, MOLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00696958, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOLT experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -7.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.56K.

Información del mercado de Monkey Cult (MOLT)

Cap de mercado $ 247.78K$ 247.78K $ 247.78K Volumen (24H) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 247.78K$ 247.78K $ 247.78K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,990,562.061227 999,990,562.061227 999,990,562.061227

La capitalización de mercado actual de Monkey Cult es de $ 247.78K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.56K. El suministro circulante de MOLT es de 999.99M, con un suministro total de 999990562.061227. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 247.78K.