Precio de Mitosis EOL BNB hoy

El precio actual de Mitosis EOL BNB (MIBNB) hoy es $ 871.24, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIBNB a USD es $ 871.24 por MIBNB.

Mitosis EOL BNB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 865,904, con un suministro circulante de 993.23 MIBNB. Durante las últimas 24 horas, MIBNB cotiza entre $ 871.14 (bajo) y $ 898.77 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,341.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 788.63.

En el corto plazo, MIBNB experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +5.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Cap de mercado $ 865.90K$ 865.90K $ 865.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 865.90K$ 865.90K $ 865.90K Suministro de Circulación 993.23 993.23 993.23 Suministro total 993.2323829967679 993.2323829967679 993.2323829967679

La capitalización de mercado actual de Mitosis EOL BNB es de $ 865.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIBNB es de 993.23, con un suministro total de 993.2323829967679. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 865.90K.