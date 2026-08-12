Precio de Mintly hoy

El precio actual de Mintly (MLY) hoy es $ 0, con una variación del 3.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MLY a USD es $ 0 por MLY.

Mintly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,250, con un suministro circulante de 420.00M MLY. Durante las últimas 24 horas, MLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00348101, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MLY experimentó un cambio de +1.44% en la última hora y de +0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.95K.

Información del mercado de Mintly (MLY)

Cap de mercado $ 65.25K$ 65.25K $ 65.25K Volumen (24H) $ 2.95K$ 2.95K $ 2.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 155.36K$ 155.36K $ 155.36K Suministro de Circulación 420.00M 420.00M 420.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mintly es de $ 65.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.95K. El suministro circulante de MLY es de 420.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 155.36K.