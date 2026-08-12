Precio de mertcash hoy

El precio actual de mertcash (MEC) hoy es $ 0, con una variación del 2.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEC a USD es $ 0 por MEC.

mertcash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,872.23, con un suministro circulante de 759.79M MEC. Durante las últimas 24 horas, MEC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0039766, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEC experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +5.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mertcash (MEC)

Cap de mercado $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Suministro de Circulación 759.79M 759.79M 759.79M Suministro total 759,787,518.294297 759,787,518.294297 759,787,518.294297

La capitalización de mercado actual de mertcash es de $ 10.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEC es de 759.79M, con un suministro total de 759787518.294297. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.87K.