Precio de Masa hoy

El precio actual de Masa (MASA) hoy es $ 0, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MASA a USD es $ 0 por MASA.

Masa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 281,792, con un suministro circulante de 558.80M MASA. Durante las últimas 24 horas, MASA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.803173, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MASA experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -3.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.91.

Información del mercado de Masa (MASA)

Cap de mercado $ 281.79K$ 281.79K $ 281.79K Volumen (24H) $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 280.70K$ 280.70K $ 280.70K Suministro de Circulación 558.80M 558.80M 558.80M Suministro total 1,466,872,851.712155 1,466,872,851.712155 1,466,872,851.712155

La capitalización de mercado actual de Masa es de $ 281.79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.91. El suministro circulante de MASA es de 558.80M, con un suministro total de 1466872851.712155. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 280.70K.