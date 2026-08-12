Precio de MangaNow hoy

El precio actual de MangaNow (MGN) hoy es $ 0.10361, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MGN a USD es $ 0.10361 por MGN.

MangaNow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,802, con un suministro circulante de 499.98K MGN. Durante las últimas 24 horas, MGN cotiza entre $ 0.093543 (bajo) y $ 0.103618 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.064922.

En el corto plazo, MGN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +13.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.15K.

Información del mercado de MangaNow (MGN)

Cap de mercado $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Volumen (24H) $ 3.15K$ 3.15K $ 3.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.80K$ 51.80K $ 51.80K Suministro de Circulación 499.98K 499.98K 499.98K Suministro total 499,982.372771 499,982.372771 499,982.372771

La capitalización de mercado actual de MangaNow es de $ 51.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.15K. El suministro circulante de MGN es de 499.98K, con un suministro total de 499982.372771. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.80K.