Precio de Magic Internet Money hoy

El precio actual de Magic Internet Money (MIM) hoy es $ 0, con una variación del 22.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIM a USD es $ 0 por MIM.

Magic Internet Money actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,304, con un suministro circulante de 999.90M MIM. Durante las últimas 24 horas, MIM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIM experimentó un cambio de +1.53% en la última hora y de +0.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.34K.

Información del mercado de Magic Internet Money (MIM)

Cap de mercado $ 131.30K$ 131.30K $ 131.30K Volumen (24H) $ 9.34K$ 9.34K $ 9.34K Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.30K$ 131.30K $ 131.30K Suministro de Circulación 999.90M 999.90M 999.90M Suministro total 999,898,942.001573 999,898,942.001573 999,898,942.001573

La capitalización de mercado actual de Magic Internet Money es de $ 131.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.34K. El suministro circulante de MIM es de 999.90M, con un suministro total de 999898942.001573. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.30K.