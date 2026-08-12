Precio de Lunc Cookie Do Coin hoy

El precio actual de Lunc Cookie Do Coin (DO) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DO a USD es $ 0 por DO.

Lunc Cookie Do Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 391,055, con un suministro circulante de 366.41T DO. Durante las últimas 24 horas, DO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DO experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +1.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lunc Cookie Do Coin (DO)

Cap de mercado $ 391.06K$ 391.06K $ 391.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 391.06K$ 391.06K $ 391.06K Suministro de Circulación 366.41T 366.41T 366.41T Suministro total 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

La capitalización de mercado actual de Lunc Cookie Do Coin es de $ 391.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DO es de 366.41T, con un suministro total de 366407793149290.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 391.06K.