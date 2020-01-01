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Principales tokens de Ecosistema Terra Classic por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Terra Classic. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,889.89
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,794.87
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.237
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004464
-0.42%
-0.82%
-7.69%
$ 2.63B
$ 187.24B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.61
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00507
-0.22%
+1.94%
+1.92%
$ 28.39M
$ 18.96M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.92E-6
-0.34%
-15.30%
-15.85%
$ 1.43M
--
8
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00064507
-0.02%
+0.01%
-12.27%
$ 645.07K
$ 757.77
9
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.078E-9
-0.37%
+0.70%
+4.15%
$ 395.08K
--
10
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00311363
-0.04%
+0.03%
+13.52%
$ 242.06K
$ 743.17
11
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00030998
0.00%
--
-4.03%
$ 148.20K
$ 93.54
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-3.14%
$ 83.63K
$ 2.42
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00837427
0.00%
--
+1.16%
$ 52.42K
$ 23.71
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.00086908
-0.38%
-0.06%
-7.42%
$ 30.36K
$ 776.73
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001539
-6.33%
-13.68%
-24.71%
--
$ 167.64K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Terra Classic y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Terra Classic representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 15 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $243.10B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Terra Classic con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Terra Classic rastreados en MEXC, USTC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.94% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Terra Classic están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 15 tokens de Ecosistema Terra Classic, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, WBTC, AVAX se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Terra Classic. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Terra Classic?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Terra Classic es de aproximadamente $243.10B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Terra Classic, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.