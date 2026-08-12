Precio de Lucrar hoy

El precio actual de Lucrar (LCR) hoy es $ 0.117823, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LCR a USD es $ 0.117823 por LCR.

Lucrar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 319,177, con un suministro circulante de 2.71M LCR. Durante las últimas 24 horas, LCR cotiza entre $ 0.116324 (bajo) y $ 0.120609 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.183729, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LCR experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +4.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.98K.

Información del mercado de Lucrar (LCR)

Cap de mercado $ 319.18K$ 319.18K $ 319.18K Volumen (24H) $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.78M$ 11.78M $ 11.78M Suministro de Circulación 2.71M 2.71M 2.71M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lucrar es de $ 319.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.98K. El suministro circulante de LCR es de 2.71M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.78M.