Precio de Loyal hoy

El precio actual de Loyal (LOYAL) hoy es $ 0.144462, con una variación del 2.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOYAL a USD es $ 0.144462 por LOYAL.

Loyal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,804,990, con un suministro circulante de 12.49M LOYAL. Durante las últimas 24 horas, LOYAL cotiza entre $ 0.144432 (bajo) y $ 0.147955 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.371779, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.105445.

En el corto plazo, LOYAL experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -2.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.24K.

Información del mercado de Loyal (LOYAL)

Cap de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volumen (24H) $ 2.24K$ 2.24K $ 2.24K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Suministro de Circulación 12.49M 12.49M 12.49M Suministro total 20,571,741.499015 20,571,741.499015 20,571,741.499015

La capitalización de mercado actual de Loyal es de $ 1.80M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.24K. El suministro circulante de LOYAL es de 12.49M, con un suministro total de 20571741.499015. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.97M.