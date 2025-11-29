Precio de Lithium Finance hoy

El precio actual de Lithium Finance (LITH) hoy es --, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LITH a USD es -- por LITH.

Lithium Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,217, con un suministro circulante de 9.08B LITH. Durante las últimas 24 horas, LITH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.070537, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LITH experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +3.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lithium Finance (LITH)

Cap de mercado $ 55.22K$ 55.22K $ 55.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.83K$ 60.83K $ 60.83K Suministro de Circulación 9.08B 9.08B 9.08B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lithium Finance es de $ 55.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LITH es de 9.08B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.83K.