Precio de LIQUIDIOT hoy

El precio actual de LIQUIDIOT (IQUID) hoy es $ 0, con una variación del 2.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IQUID a USD es $ 0 por IQUID.

LIQUIDIOT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,284, con un suministro circulante de 999.92M IQUID. Durante las últimas 24 horas, IQUID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IQUID experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de +10.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LIQUIDIOT (IQUID)

Cap de mercado $ 37.28K$ 37.28K $ 37.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.28K$ 37.28K $ 37.28K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,923,450.57375 999,923,450.57375 999,923,450.57375

La capitalización de mercado actual de LIQUIDIOT es de $ 37.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IQUID es de 999.92M, con un suministro total de 999923450.57375. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.28K.