Precio de LIKE hoy

El precio actual de LIKE (LIKE) hoy es $ 0, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIKE a USD es $ 0 por LIKE.

LIKE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 274,898, con un suministro circulante de 395.11M LIKE. Durante las últimas 24 horas, LIKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.041, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LIKE experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +2.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.85K.

Información del mercado de LIKE (LIKE)

Cap de mercado $ 274.90K$ 274.90K $ 274.90K Volumen (24H) $ 20.85K$ 20.85K $ 20.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 347.88K$ 347.88K $ 347.88K Suministro de Circulación 395.11M 395.11M 395.11M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LIKE es de $ 274.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.85K. El suministro circulante de LIKE es de 395.11M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 347.88K.