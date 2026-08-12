Precio de LienFi hoy

El precio actual de LienFi (LFI) hoy es $ 0, con una variación del 9.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LFI a USD es $ 0 por LFI.

LienFi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,562,614, con un suministro circulante de 63.00B LFI. Durante las últimas 24 horas, LFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LFI experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de -22.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LienFi (LFI)

Cap de mercado $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Suministro de Circulación 63.00B 63.00B 63.00B Suministro total 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0 99,999,999,998.0

La capitalización de mercado actual de LienFi es de $ 3.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LFI es de 63.00B, con un suministro total de 99999999998.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.65M.