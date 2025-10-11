Información del precio (USD) de Libra (LIBRA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00896024 $ 0.00896024 $ 0.00896024 24H Mín $ 0.01209655 $ 0.01209655 $ 0.01209655 24H Máx 24H Mín $ 0.00896024$ 0.00896024 $ 0.00896024 24H Máx $ 0.01209655$ 0.01209655 $ 0.01209655 Máximo Histórico $ 0.752851$ 0.752851 $ 0.752851 Precio más bajo $ 0.00708354$ 0.00708354 $ 0.00708354 Cambio de Precio (1H) +0.63% Cambio de Precio (1D) -20.25% Cambio de Precio (7D) -42.83% Cambio de Precio (7D) -42.83%

El precio en tiempo real de Libra (LIBRA) es de $0.00964583. Durante las últimas 24 horas, LIBRA se ha operado entre un mínimo de $ 0.00896024 y un máximo de $ 0.01209655, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LIBRA es de $ 0.752851, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00708354.

En términos de rendimiento a corto plazo, LIBRA ha cambiado en un +0.63% en la última hora, -20.25% en 24 horas y -42.83% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Libra (LIBRA)

Cap de mercado $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M Suministro de Circulación 256.42M 256.42M 256.42M Suministro total 999,989,697.159495 999,989,697.159495 999,989,697.159495

La capitalización de mercado actual de Libra es de $ 2.47M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIBRA es de 256.42M, con un suministro total de 999989697.159495. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.65M.