Precio de Overtake hoy

El precio actual de Overtake (TAKE) hoy es $ 0.30128, con una variación del 1.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TAKE a USD es $ 0.30128 por TAKE.

Overtake actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TAKE. Durante las últimas 24 horas, TAKE cotiza entre $ 0.28644 (bajo) y $ 0.30212 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TAKE experimentó un cambio de +0.86% en la última hora y de +15.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 199.09K.

Información del mercado de Overtake (TAKE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 199.09K$ 199.09K $ 199.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 301.28M$ 301.28M $ 301.28M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Overtake es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 199.09K. El suministro circulante de TAKE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 301.28M.