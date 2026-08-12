Precio de Lenny Face hoy

El precio actual de Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) hoy es $ 0, con una variación del 26.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ( ͡° ͜ʖ ͡°) a USD es $ 0 por ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Lenny Face actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,989, con un suministro circulante de 1.00B ( ͡° ͜ʖ ͡°). Durante las últimas 24 horas, ( ͡° ͜ʖ ͡°) cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ( ͡° ͜ʖ ͡°) experimentó un cambio de +1.04% en la última hora y de +6.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°))

Cap de mercado $ 41.99K$ 41.99K $ 41.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.99K$ 41.99K $ 41.99K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lenny Face es de $ 41.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ( ͡° ͜ʖ ͡°) es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.99K.