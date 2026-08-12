Precio de Lead Ai hoy

El precio actual de Lead Ai (LAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LAI a USD es $ 0 por LAI.

Lead Ai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,143.4, con un suministro circulante de 400.00M LAI. Durante las últimas 24 horas, LAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lead Ai (LAI)

Cap de mercado $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K Suministro de Circulación 400.00M 400.00M 400.00M Suministro total 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Lead Ai es de $ 16.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LAI es de 400.00M, con un suministro total de 700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.25K.