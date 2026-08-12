Precio de KOLZ hoy

El precio actual de KOLZ (KOLZ) hoy es $ 0, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOLZ a USD es $ 0 por KOLZ.

KOLZ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14 963,49, con un suministro circulante de 5,25B KOLZ. Durante las últimas 24 horas, KOLZ cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00164097, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOLZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2,92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KOLZ (KOLZ)

Cap de mercado $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Suministro de Circulación 5,25B 5,25B 5,25B Suministro total 9 500 000 000,0 9 500 000 000,0 9 500 000 000,0

La capitalización de mercado actual de KOLZ es de $ 14,96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOLZ es de 5,25B, con un suministro total de 9500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14,96K.