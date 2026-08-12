Precio de Kobecoin hoy

El precio actual de Kobecoin (KOBX) hoy es $ 0, con una variación del 3.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOBX a USD es $ 0 por KOBX.

Kobecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 359,853, con un suministro circulante de 990.26M KOBX. Durante las últimas 24 horas, KOBX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOBX experimentó un cambio de +2.54% en la última hora y de +8.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 625.62.

Información del mercado de Kobecoin (KOBX)

Cap de mercado $ 359.85K$ 359.85K $ 359.85K Volumen (24H) $ 625.62$ 625.62 $ 625.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 359.85K$ 359.85K $ 359.85K Suministro de Circulación 990.26M 990.26M 990.26M Suministro total 990,257,469.712726 990,257,469.712726 990,257,469.712726

La capitalización de mercado actual de Kobecoin es de $ 359.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 625.62. El suministro circulante de KOBX es de 990.26M, con un suministro total de 990257469.712726. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 359.85K.