Precio de JINDOGE hoy

El precio actual de JINDOGE (JINDO) hoy es $ 0, con una variación del 6.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JINDO a USD es $ 0 por JINDO.

JINDOGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,286, con un suministro circulante de 1000.00M JINDO. Durante las últimas 24 horas, JINDO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00379275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JINDO experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -29.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.82K.

Información del mercado de JINDOGE (JINDO)

Cap de mercado $ 100.29K$ 100.29K $ 100.29K Volumen (24H) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.29K$ 100.29K $ 100.29K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,232.161895 999,999,232.161895 999,999,232.161895

La capitalización de mercado actual de JINDOGE es de $ 100.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.82K. El suministro circulante de JINDO es de 1000.00M, con un suministro total de 999999232.161895. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.29K.