Precio de JargonQuest hoy

El precio actual de JargonQuest (JQ) hoy es $ 0, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JQ a USD es $ 0 por JQ.

JargonQuest actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,616, con un suministro circulante de 3.06B JQ. Durante las últimas 24 horas, JQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JQ experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JargonQuest (JQ)

Cap de mercado $ 56.62K$ 56.62K $ 56.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 102.38K$ 102.38K $ 102.38K Suministro de Circulación 3.06B 3.06B 3.06B Suministro total 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

La capitalización de mercado actual de JargonQuest es de $ 56.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JQ es de 3.06B, con un suministro total de 5534543102.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 102.38K.