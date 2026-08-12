Precio de jam cat hoy

El precio actual de jam cat (JAM) hoy es $ 0, con una variación del 22.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAM a USD es $ 0 por JAM.

jam cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,176, con un suministro circulante de 999.27M JAM. Durante las últimas 24 horas, JAM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03778961, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JAM experimentó un cambio de -3.95% en la última hora y de +26.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de jam cat (JAM)

Cap de mercado $ 83.18K$ 83.18K $ 83.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.18K$ 83.18K $ 83.18K Suministro de Circulación 999.27M 999.27M 999.27M Suministro total 999,265,534.013567 999,265,534.013567 999,265,534.013567

La capitalización de mercado actual de jam cat es de $ 83.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JAM es de 999.27M, con un suministro total de 999265534.013567. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.18K.