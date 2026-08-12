Precio de IYKYK hoy

El precio actual de IYKYK (IYKYK) hoy es $ 0, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IYKYK a USD es $ 0 por IYKYK.

IYKYK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,899.46, con un suministro circulante de 420.42T IYKYK. Durante las últimas 24 horas, IYKYK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IYKYK experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +4.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IYKYK (IYKYK)

Cap de mercado $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Suministro de Circulación 420.42T 420.42T 420.42T Suministro total 420,420,420,420,420.0 420,420,420,420,420.0 420,420,420,420,420.0

La capitalización de mercado actual de IYKYK es de $ 15.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IYKYK es de 420.42T, con un suministro total de 420420420420420.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.90K.