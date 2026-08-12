Precio de isometric hoy

El precio actual de isometric (ISO) hoy es $ 0, con una variación del 5.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISO a USD es $ 0 por ISO.

isometric actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 152,181, con un suministro circulante de 999.93M ISO. Durante las últimas 24 horas, ISO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ISO experimentó un cambio de +2.10% en la última hora y de +86.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.49K.

Información del mercado de isometric (ISO)

Cap de mercado $ 152.18K$ 152.18K $ 152.18K Volumen (24H) $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K Cap. de mercado totalmente diluida $ 152.18K$ 152.18K $ 152.18K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,927,541.610783 999,927,541.610783 999,927,541.610783

La capitalización de mercado actual de isometric es de $ 152.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.49K. El suministro circulante de ISO es de 999.93M, con un suministro total de 999927541.610783. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 152.18K.