Precio de Inverse USD hoy

El precio actual de Inverse USD (INVUSD) hoy es $ 0.988556, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INVUSD a USD es $ 0.988556 por INVUSD.

Inverse USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 99,687, con un suministro circulante de 100.84K INVUSD. Durante las últimas 24 horas, INVUSD cotiza entre $ 0.988133 (bajo) y $ 0.989215 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.998941, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.704859.

En el corto plazo, INVUSD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 129.94.

Información del mercado de Inverse USD (INVUSD)

Cap de mercado $ 99.69K$ 99.69K $ 99.69K Volumen (24H) $ 129.94$ 129.94 $ 129.94 Cap. de mercado totalmente diluida $ 99.69K$ 99.69K $ 99.69K Suministro de Circulación 100.84K 100.84K 100.84K Suministro total 100,842.0534235331 100,842.0534235331 100,842.0534235331

La capitalización de mercado actual de Inverse USD es de $ 99.69K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 129.94. El suministro circulante de INVUSD es de 100.84K, con un suministro total de 100842.0534235331. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 99.69K.