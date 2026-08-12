Precio de IdleMine hoy

El precio actual de IdleMine (IDLE) hoy es $ 0.00167304, con una variación del 1.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDLE a USD es $ 0.00167304 por IDLE.

IdleMine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,730,311, con un suministro circulante de 4.80B IDLE. Durante las últimas 24 horas, IDLE cotiza entre $ 0.00164671 (bajo) y $ 0.00169006 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00337292, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00143129.

En el corto plazo, IDLE experimentó un cambio de +0.76% en la última hora y de +3.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 148.15K.

Información del mercado de IdleMine (IDLE)

Cap de mercado $ 16.73M$ 16.73M $ 16.73M Volumen (24H) $ 148.15K$ 148.15K $ 148.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.73M$ 16.73M $ 16.73M Suministro de Circulación 4.80B 4.80B 4.80B Suministro total 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

La capitalización de mercado actual de IdleMine es de $ 16.73M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 148.15K. El suministro circulante de IDLE es de 4.80B, con un suministro total de 9999988644.374918. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.73M.