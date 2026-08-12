Precio de HyperLink hlHYPE hoy

El precio actual de HyperLink hlHYPE (HLHYPE) hoy es $ 54.87, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HLHYPE a USD es $ 54.87 por HLHYPE.

HyperLink hlHYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,349,373, con un suministro circulante de 133.94K HLHYPE. Durante las últimas 24 horas, HLHYPE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 69.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 54.04.

En el corto plazo, HLHYPE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.09.

Información del mercado de HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Cap de mercado $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Volumen (24H) $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.35M$ 7.35M $ 7.35M Suministro de Circulación 133.94K 133.94K 133.94K Suministro total 133,943.4282135332 133,943.4282135332 133,943.4282135332

La capitalización de mercado actual de HyperLink hlHYPE es de $ 7.35M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.09. El suministro circulante de HLHYPE es de 133.94K, con un suministro total de 133943.4282135332. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.35M.