Precio de Hoppy Token hoy

El precio actual de Hoppy Token (HOPPY) hoy es $ 0, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOPPY a USD es $ 0 por HOPPY.

Hoppy Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,803, con un suministro circulante de 420.69T HOPPY. Durante las últimas 24 horas, HOPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOPPY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hoppy Token (HOPPY)

Cap de mercado $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hoppy Token es de $ 56.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOPPY es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.80K.