Precio de Hege hoy

El precio actual de Hege (HEGE) hoy es $ 0, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEGE a USD es $ 0 por HEGE.

Hege actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 763,561, con un suministro circulante de 1.00B HEGE. Durante las últimas 24 horas, HEGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.050861, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HEGE experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +3.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.07K.

Información del mercado de Hege (HEGE)

Cap de mercado $ 763.56K$ 763.56K $ 763.56K Volumen (24H) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 763.56K$ 763.56K $ 763.56K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hege es de $ 763.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.07K. El suministro circulante de HEGE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 763.56K.