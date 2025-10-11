Información del precio (USD) de Halo (HLO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.11% Cambio de Precio (1D) -11.24% Cambio de Precio (7D) +7.58% Cambio de Precio (7D) +7.58%

El precio en tiempo real de Halo (HLO) es de --. Durante las últimas 24 horas, HLO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HLO es de $ 0.04466995, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, HLO ha cambiado en un +0.11% en la última hora, -11.24% en 24 horas y +7.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Halo (HLO)

Cap de mercado $ 51.04K$ 51.04K $ 51.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 514.74K$ 514.74K $ 514.74K Suministro de Circulación 208.21M 208.21M 208.21M Suministro total 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Halo es de $ 51.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HLO es de 208.21M, con un suministro total de 2100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 514.74K.