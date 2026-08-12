Precio de Gold Reserve hoy

El precio actual de Gold Reserve (GOR) hoy es $ 0, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOR a USD es $ 0 por GOR.

Gold Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,843, con un suministro circulante de 417.34M GOR. Durante las últimas 24 horas, GOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0023469, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gold Reserve (GOR)

Cap de mercado $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.49K$ 83.49K $ 83.49K Suministro de Circulación 417.34M 417.34M 417.34M Suministro total 417,343,582.95622563 417,343,582.95622563 417,343,582.95622563

La capitalización de mercado actual de Gold Reserve es de $ 34.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOR es de 417.34M, con un suministro total de 417343582.95622563. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.49K.