Precio de Gelato hoy

El precio actual de Gelato (GEL) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GEL a USD es $ 0 por GEL.

Gelato actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,674, con un suministro circulante de 282.36M GEL. Durante las últimas 24 horas, GEL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GEL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.80.

Información del mercado de Gelato (GEL)

Cap de mercado $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K Volumen (24H) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 Cap. de mercado totalmente diluida $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K Suministro de Circulación 282.36M 282.36M 282.36M Suministro total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalización de mercado actual de Gelato es de $ 240.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.80. El suministro circulante de GEL es de 282.36M, con un suministro total de 420690000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 358.59K.