Precio de FinnDuck hoy

El precio actual de FinnDuck (FDUCK) hoy es $ 0, con una variación del 2.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FDUCK a USD es $ 0 por FDUCK.

FinnDuck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,533.79, con un suministro circulante de 867.67M FDUCK. Durante las últimas 24 horas, FDUCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FDUCK experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FinnDuck (FDUCK)

Cap de mercado $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Suministro de Circulación 867.67M 867.67M 867.67M Suministro total 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

La capitalización de mercado actual de FinnDuck es de $ 14.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FDUCK es de 867.67M, con un suministro total de 867669923.7360489. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.53K.