Precio de Earendel hoy

El precio actual de Earendel (EARENDEL) hoy es $ 0, con una variación del 0.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EARENDEL a USD es $ 0 por EARENDEL.

Earendel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,810, con un suministro circulante de 100.00B EARENDEL. Durante las últimas 24 horas, EARENDEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EARENDEL experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -3.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Earendel (EARENDEL)

Cap de mercado $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.81K$ 33.81K $ 33.81K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Earendel es de $ 33.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EARENDEL es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.81K.