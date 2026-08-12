Precio de DungeonClaw hoy

El precio actual de DungeonClaw (DCLAW) hoy es $ 0, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCLAW a USD es $ 0 por DCLAW.

DungeonClaw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,331.8, con un suministro circulante de 100.00B DCLAW. Durante las últimas 24 horas, DCLAW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DCLAW experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -21.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DungeonClaw (DCLAW)

Cap de mercado $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DungeonClaw es de $ 14.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCLAW es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.33K.