Precio de Drop Staked INIT hoy

El precio actual de Drop Staked INIT (DEINIT) hoy es $ 0.202106, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEINIT a USD es $ 0.202106 por DEINIT.

Drop Staked INIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,422.77, con un suministro circulante de 51.57K DEINIT. Durante las últimas 24 horas, DEINIT cotiza entre $ 0.200196 (bajo) y $ 0.205884 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.788788, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.177265.

En el corto plazo, DEINIT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Drop Staked INIT (DEINIT)

Cap de mercado $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Suministro de Circulación 51.57K 51.57K 51.57K Suministro total 51,570.848081 51,570.848081 51,570.848081

La capitalización de mercado actual de Drop Staked INIT es de $ 10.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEINIT es de 51.57K, con un suministro total de 51570.848081. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.42K.