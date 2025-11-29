Precio de DROP hoy

El precio actual de DROP (DROP) hoy es $ 4.02, con una variación del 2.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DROP a USD es $ 4.02 por DROP.

DROP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,979,575, con un suministro circulante de 989.17K DROP. Durante las últimas 24 horas, DROP cotiza entre $ 3.83 (bajo) y $ 4.07 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 19.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.73.

En el corto plazo, DROP experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +9.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DROP (DROP)

Cap de mercado $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Suministro de Circulación 989.17K 989.17K 989.17K Suministro total 989,169.311078 989,169.311078 989,169.311078

