Precio de DOUBT hoy

El precio actual de DOUBT (DOUBT) hoy es $ 0.00342355, con una variación del 3.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOUBT a USD es $ 0.00342355 por DOUBT.

DOUBT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,259,830, con un suministro circulante de 950.00M DOUBT. Durante las últimas 24 horas, DOUBT cotiza entre $ 0.00333912 (bajo) y $ 0.00357709 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0090364, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00328444.

En el corto plazo, DOUBT experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de -2.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DOUBT (DOUBT)

Cap de mercado $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Suministro de Circulación 950.00M 950.00M 950.00M Suministro total 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DOUBT es de $ 3.26M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOUBT es de 950.00M, con un suministro total de 950000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.26M.