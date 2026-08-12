Precio de Doppel hoy

El precio actual de Doppel (DOPPEL) hoy es $ 0, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOPPEL a USD es $ 0 por DOPPEL.

Doppel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,222, con un suministro circulante de 96.60B DOPPEL. Durante las últimas 24 horas, DOPPEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOPPEL experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -2.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doppel (DOPPEL)

Cap de mercado $ 55.22K$ 55.22K $ 55.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K Suministro de Circulación 96.60B 96.60B 96.60B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Doppel es de $ 55.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOPPEL es de 96.60B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 57.18K.