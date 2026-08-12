Precio de Diversified USD hoy

El precio actual de Diversified USD (DFIUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DFIUSD a USD es $ 1.001 por DFIUSD.

Diversified USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 186,187, con un suministro circulante de 185.99K DFIUSD. Durante las últimas 24 horas, DFIUSD cotiza entre $ 1.001 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.048, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.974822.

En el corto plazo, DFIUSD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.19K.

Información del mercado de Diversified USD (DFIUSD)

Cap de mercado $ 186.19K$ 186.19K $ 186.19K Volumen (24H) $ 14.19K$ 14.19K $ 14.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 186.19K$ 186.19K $ 186.19K Suministro de Circulación 185.99K 185.99K 185.99K Suministro total 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

La capitalización de mercado actual de Diversified USD es de $ 186.19K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.19K. El suministro circulante de DFIUSD es de 185.99K, con un suministro total de 185992.67578125. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 186.19K.